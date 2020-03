Ilulõikuse maailm on meile arvatust lähemal

Saates on juttu ilukliinikust The Health Clinic. Foto: The Health Clinic

Ilukliinikust The Health Clinic räägib ilukirurg Siim Simmo teemal, mis paljusid huvitab, sest ilulõikused on muutunud tavapäraseks. Võib isegi öelda, et popiks, ja enam ei peljata sellest rääkida, kui keegi on ennast kohendamas käinud.

Mida peavad aga kliendid teadma, kui soovitakse korrigeerida midagi enda välimuses, selgub juba saadet kuulates.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.

Kuulake saadet siit: