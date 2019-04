Tatkraft siseneb Hollandi turule

Eesti kodutarvikute bränd Tatkraft alustas 2019. aasta märtsis müügiga Hollandi turul. Hollandi turule sisenemiseks hakkas Tatkraft koostööd tegema kohaliku edasimüüjaga, kellel on müügikogemus nii Hollandi kui ka Belgia turu. See tähendab, et järgnevate kuude jooksul alustatakse müügiga ka Belgias.

Kuna Tatkraft keskendub peamiselt e-kaubanduse müügile, siis praegune koostööleping kohaliku edasimüüjaga sisaldab peamiselt müügi arendamist interneti kanalite kaudu, et kindlustada uutele klientidele võimalikult hea hind ja toote­valik. Täna saab Tatkrafti tooteid osta Hollandi veebipoest Bol.com, kuid juba töötatakse selle nimel, et tooted avaldataks ka Vidaxl.nl lehel ning samuti veebipoes, mis tegutseb lisaks Hollandi turule ka Belgia turul, Blokker.nl

Tatkrafti tooted on praegu saadaval mitmetes riikides: Ameerika Ühendriigid, Suur­britannia, Saksamaa, Prantsusmaa, Vene­maa ja paljud teised. Olles aktiivne nendel turgudel kindlustas ettevõtte 2018. aastal 7,8 miljoni eurose aastakäibe. Varasemalt sellel aastal alustas firma ka müügiga Saksamaa suures veebipoes Real.de, mis on Reali keti (üks Saksamaa juhtivaid poekette) e-kaubanduse projekt. See suur kett on osa ka Metro AG-st, kuhu kuulub ka laialdaselt tuntud Metro Cash and Carry.

Ettevõtte tuleviku plaanid hõlmavad 12 uuele turule sisenemist, millest suuremad on Jaapan, India ja Austraalia. Tatkraft ei müü ainult internetis, vaid otsib ka eksklusiivseid edasimüüjaid erinevates riikides, et firma tooted oleks lihtsalt leitavad kohalike poodide riiulitel.

Tatkraft – Eesti kodutarvikute bränd ja samanimeline ettevõte – asutati aastal 2012. Kuigi firma on pärit Eestist, tuntakse hetkel seda paremini Lääne-Euroopas ja Ameerika Ühendriikides. Alustades nelja töötajaga, on ettevõte praeguseks jõudnud 30 töötajaga 7,8 miljoni eurose aastakäibeni. Seitsme aasta jooksul on Tatkraft olnud edukas iduettevõttena ja on nüüd jõudnud kogenenumasse ikka. Nende aastate jooksul koguti palju oskusi ja teadmisi ning nüüd on Tatkraft valmis kogutut rakendama laienemiseks üle maailma.

Tatkrafti nimi tuleneb saksa keelest ning tähendab energiat. Nende sümbol on kindlus, mis väljendab tugevust, pikalt kestvat kvaliteeti, turvalisust ja mugavust ning Tatkrafti missioon on pakkuda pikalt kestvat mugavust igas kodus, kohas, kus inimesed koguvad oma energiat. See on arvatavasti ka põhjus, miks nende lööklause on “Brings comfort to every house“ (Toome mugavuse igasse kodusse).