Privaatpilve eelisteks on ennustatavad kulud ja paindlikkus

Ettevõtted otsivad pidevalt optimaalseid lahendusi oma kasvavate andmemahtude majutamiseks ja seda nii majanduslikus kui ka tehnoloogilises vaates. Peamisteks kriteeriumiteks on tehnoloogia kasutamise mugavus ning kaasnevad kulud, vähem oluline pole ka turvalisus ning vastavus andmekaitse regulatsioonidele.

Sageli kombineeritakse erinevaid avalikke pilvelahendusi privaatlahendustega. Sellisel juhul on eriti oluline, et neid lahendusi toetav tehnoloogia oleks võimalikult ühtne ja lihtsalt hallatav, mis võib osutuda omaette väljakutseks.

Kas ainult privaatpilvest piisab?

Tegelikult tänapäeva privaatpilve lahendused on nii palju edasi arenenud, et nende abil saab nautida kõiki avalike pilve eeliseid nagu skaleeritavus, lihtsus, mugavus.

Samuti on privaatpilve oluliseks eeliseks avaliku pilve ees ennustatvad kulud. Olenevalt ettevõtte profiilist ja vajadustest võib osutuda oluliseks ka geograafiline asukoht. Priivatpilve puhul asuvad serverid Eestis, mis tagab minimaalse reageerimisaja.

Üheks heaks näiteks on privaatpilve lahenduste juhtiva tootja Nutanixi lahendused. Nutanix tõi turule esimese hüperkonvergeeritud arhitektuuril põhineva privaatpilve ca 10 aastat tagasi ning on olnud selle valdkonna selgeks liidriks.

Privaatpilve on lihtne ehitada ning see koosneb peamiselt kahest komponendist – sobilikest serveritest ja võrgujaoturitest. Kogu “tarkus” on peidetud tarkvarakihti. Igas privaatpilves on minimaalselt 3 serverit, mis tagab automaatse tõrkekindluse ka ühe serveri täieliku riknemise korral. Mõõdetud keskmine privaatpilve saadavus (uptime) on üle 99,999% aastas.

Pilve laiendamine on lihtne

Vajadusel saab pilve hiljem lihtsasti laiendada, selleks tuleb vaid lisada sobivas konfiguratsioonis servereid. Nii ei ole vaja privaatpilve ostuhetkel 3-5 aastaks ette skaleerida.

Nii nagu avalikus pilves, ei piirdu Nutanixi pilve lahendus virtuaalmasinate jooksutamisega. Erinevaid teenuseid nagu näiteks S3 objektisalvestus, failiteenus (SMB/NFS), konteinerite haldus ja käitamine saab vajadusle sisse või välja lülitada.

Kasutajatele on võimalik tekitada eraldatud “liivakaste” (vajadusel koos ressursikvootidega) ning uue teenuse käivitamine (nt Gitlab, Kubernetes, PostgreSQL jne) on vaid mõne kliki kaugusel. Kasutades selleks ettevõtte enda turuplatsi (marketplace) on arendustiimidel võimalik vaid mõne minutiga provisioneerida, kloonida või eemaldada vajalikke keskkondi iseseisvalt, ilma infratiimi abita.

Mikrosegmenteerimine aitab maandada turvariske

Privaatpilves on lihtne kategoriseerida erinevaid virtuaalmasinaid ning piirata nähtavust (nn mikrosegmenteerimine). Nii võivad sama platvormi jagavad virtuaalmasinad olla teineteisele täiesti nähtamatud. See maandab nii väliseid kui ka sisemisi turberiske, sest nt tiimid ei näe teineteise VM’e, samuti puudub live- ja arendussüsteemidel otsene ühendus.

Paindlik lahendus, mis ei sõltu ettevõtte suurusest

Telia kogemus näitab, et antud lahendus on piisavalt paidlik, et seda saaksid edukalt kasutada erineva suurusega ettevõtted. Kui väiksematel võbi piisata mõnest virtuualmasinast, siis suuremad ettevõtted kasutavad tuhandeid kriitilise tähtsusega virtuaalmasinaid eri asukohtades üle Eesti.

Nutanix lahendused on sertifitseeritud töötama paljude erinevate tehnoloogiatega nagu näiteks Microsofti, SAPi, Oracle ärirakenduste, erinevate andmebaaside kui ka Hadoop’i suurandmete lahendustega, Dockeril ja Kubernetesel põhinevate rakenduste konteinerkeskkondade, CitrixXen virtuaaltöökohtade ja teiste sarnaste tehnoloogiliste võimalustega.

Telia on Nutanix’i Cloud Professional taseme partner Eestis