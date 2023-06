Lemeks Grupp – loodussõbralik ja tulevikule suunatud ettevõte

Vähesed Eesti ettevõtted seovad süsinikku sellisel määral, nagu Lemeks seda teeb. Lemeks kasvatab metsa ja valmistab küpsenud metsast puittooteid, mis seovad süsinikku kümneteks ja isegi sadadeks aastateks. Ettevõte püüab kõike teha keskkonnahoidlikult.

Lemeks Grupi ettevõtted kasvatavad teravilja umbes 7000 hektaril. 40% toodangust on mahe ning ka ülejäänud 60% on toodetud keskkonnasõbralikult.

Metsa on Lemeksil majandada umbes 15 000 hektarit ja aastas toob Lemeks metsast välja ligi 850 000 tihumeetrit ümarpuitu. Lemeksil on FSC-sertifikaat, mida rahvusvaheliselt antakse neile, kes majandavad metsa vastutustundlikult.

Lemeks töötleb metsapuidu vineeriks, saematerjaliks, puitmajadeks, aiamööbliks ja nii mitmekski materjaliks veel. Sel moel seob Lemeks puitu kogunenud süsiniku aastakümneteks ja mitmel puhul ka aastasadadeks. Grupi 9 tootmisüksust asuvad Eestis ja annavad tööd inimestele väljaspool Harjumaad.

Rohetiigri Akadeemiaga liitumise kõhklused

Rohetiigri Akadeemiaga liitumine tekitas meis vastakaid tundeid. Oleme niigi väga-väga loodussäästlikud ja süsinikku pikaajaliselt siduvaid tooteid tegev ettevõte. Mida meil on veel rohelise teekonna mõistes tegemata või vaja ära teha?

Kulus terve aasta, et saada selgus, kuidas roheteemadega edasi liikuda. Panime kokku neljaliikmelise initsiatiivgrupi, kellega koos läbisime teekonna erinevad faasid ning lõpuks jõudsime arusaamisele, et peame alustama oma inimestest, neid kaasama ja kuulama.

Korraldasime töötajate küsitluse “Roheline Lemeks Grupp” ja uurisime, milliseid rohemõtteviisiga teemasid peavad inimesed oluliseks. Selgus, et 77% vastanutest on seisukohal, et Lemeks Grupp juba on roheline ettevõte.

Aga tulid välja ka täiendavad ootused. Esiteks soovisid töötajad, et ettevõte kasutaks veel enam taastuvenergiat. Teiseks leidsid inimesed, et jätkuvalt on ruumi jäätmete vähendamisele. Kolmandaks juhiti tähelepanu, et roheteemaline kommunikatsioon võiks olla palju mahukam.

Paljud töötajate poolt nimetatud soovitused on meil juba aastaid olnud aktiivselt töös, kuid alati saab rohkem ja paremini.

Kuulutasime välja ideekorje “Raiskamise vähendamine”. Selle raames ootame Lemeksi tootmisüksustest ja kontoritest ettepanekuid ning märkamisi, kuidas saaksime olla veelgi loodussõbralikumad ja säästlikumad ning märkama kohti ja tegevusi, kus saaksime vähendada raiskamist.

Tulemus on oluline, teekond on veel olulisem

Raiskamise vähendamise osas on juba tulnud üksjagu ideid. Kuid vast veel väärtuslikum on tõdemine, et roheareng on teekond, mis ei lõppe kunagi. Ja see on teekond, mida käivad omanikud, juhid ja töötajad koos.

Räägime looduskeskkonna säästmise teemadel oma töötajatega. Selle käigus õpime, kuidas rääkida endast, metsa majandamisest ja puidu töötlemisest ka nendele, kes seda valdkonda detailides ei tunne, kuid säästlikku metsamajandust siiski oluliseks peavad.

Rohetiigri Akadeemias toimetades oleme muu hulgas paremini aru saanud, kuidas oma tegevusi arusaadavamalt selgitada ning missugused teemad inimesi kõnetavad.

Aastale tagasi vaadates mõistame, et oleme teinud suure arenguhüppe. Oleme “maailma parandades”, vaieldes, selgitades ja rõõmustades jõudnud ühisel arusaamisele, et looduskeskkonna hoidmine, säästlikkus ja jätkusuutlikkus on Lemeks Grupi väärtuste põhitalasid. Kuid alati saab veel rohkem ja paremini ning me peame oma tegevustest palju rohkem rääkima, lihtsalt ja arusaadavalt ning seda nii organisatsiooni sees kui ka väljaspool.

Teekond on olulisem kui tulemus.