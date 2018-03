Maailma ootab ees suur veeprobleem

UNESCO teatas, et järgmiste kümnendite jooksul muutub maailma puhta vee kättesaadavuse probleem järjest tõsisemaks, vahendab CNBC.

Praegu elab 3,6 miljardit inimest piirkondades, kus on aasta jooksul vähemalt ühel kuul vee kättesaadavusega probleeme. See number võib 2050. aastaks kasvada 5,7 miljardi inimeseni, teatas UNESCO.

Esmaspäeval avaldatud ÜRO Maailma Veearengu raportis kirjutati, et globaalne veenõudlus on iga-aastaselt kasvanud 1protsendi ning jätkab järgmise 20 aasta jooksul „märkimisväärset kasvu“.

„Meil on vaja veeressurside majandamisel uusi lahendusi, sest vee kättesaadavuse tagamine muutub rahvastiku kasvu ja kliimamuutuste tõttu järjest keerulisemaks,“ ütles UNESCO peadirektor Audrey Azoulay.

„Kui me midagi ei tee, siis elab 2050. aastaks 5 miljardit inimest piirkondades, kus on vee kättesaadavus kehv. „See raport pakub välja ka mõned lahendused, mis põhinevad keskkonnaga seotud lahendustel. See on meie kõigi jaoks väga suur väljakutse, mille peame lahendama koos. Me ei taha veega seotud konflikte.“