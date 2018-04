Lepik: maailma ettevõtete surnuaed on täis surematu potentsiaaliga ideid

Kaspar Allik 12. aprill 2018, 12:27

Kristjan Lepik leidis Pärnu finantskonverentsil esinedes, et Tallinn peab ideede ja inimeste meelitamiseks õppima enda tugevusi müüma, muidu on oht jääda kiratsema.

Ühte ja ainsat parimat kohta ei ole olemas. Ühes kohas on raha, teises kohas on õige kliima, kolmandas kohas on hoopis kliendid, leidis Lepik. „Inimesed on erinevad ja soovid on erinevad."

Eriti liikuv on uus põlvkond, kellest paljud leiavad, et tahaksid karjääri jooksul välismaal töötada. Keskseks küsimuseks saab linnade ja riikide võimekus inimesi meelitada, leidis Lepik. „Enamus linnad müüvad keskpärast lugu. Tähtis on leida enda eristuv lugu, fookus.“

Üllatava statistikana tõi Lepik välja prioriteedid, mida tark töötaja tegelikult töö ja elukoha valikul tähtsaks peab. „Näeme, et inimeste valikul on kõige tähtsam puhas keskkond. Mõnikord tuled Londonist tagasi ja tunned, et õhk on roheline.“ Me kipume unustama, kui suur müügiargument see võib olla, leidis Lepik.

„Nimekirja eesotsas pole näiteks ülikoolide kvaliteeti.“ Lepiku sõnul peab aru saama, mida tark inimene tahab ja mitte müüma kõike.