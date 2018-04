MyFitness pumpab uude jõusaalide odavketti 2 miljonit

Spordiklubide operaatori MyFitness tütarettevõte käivitab Eestis odava ja ööpäev läbi avatud jõusaaliketi GYM!, millesse investeerib esimesel aastal üle 2 miljoni euro.

MyFitnessi ja Gym Eesti juhatuse esimees Erkki Torn ütles pressiteate vahendusel, et odavketi idee arendamist alustati kaks aastat tagasi ning nüüd on kavas aasta jooksul avada jõusaal Tartus, Talinnas ja Riias.

GYM! kaubamärgi all tegutsev Gym Eesti on My Fitnessi tütarettevõte, mis alustas tegevust 2017. aastal.