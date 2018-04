Soomes kasvas plahvatuslikult töövõimetute armee

Sel kevadel on Soomes täheldatud töövõimetuse tõttu esitatud pensionitaotluste ebaharilikku kasvu, vahendab Yle.

Pensionikindlustusfirmadele nn tormi jooksmise põhjuseks on riigis kehtestatud aktiivsusmudel, mis kohustab töötuid aktiivselt tööd otsima. Näiteks pensionikindlustuses Varma on tõusnud avalduste hulk 17% võrra, märgib Yle.

Varma peaarsti Jukka Kivekäse sõnul on sagedased juhtumid, kus avalduse esitab inimene, kes on olnud küll pikka aega töötu, kuid pole varem arsti poole pöördunud. Nüüd aga tahab ta taotleda töövõimetuspensionit. Ettevõttes on paljude nende poole pöördujate puhul tekkinud kahtlus, et tegemist on oma kohustuste eest pagemise katsega.

Pensionikindlustajad on praeguse olukorra tõttu nördinud, sest see aeglustab nende inimeste avalduste läbivaatamist, kel on tõesti põhjust saada töövõimetuspensioni, lisab Yle.