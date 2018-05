Vene oligarhide offshore’idelt võetakse anonüümsus

Suurbritannia parlament võttis vastu seaduse, mis nõuab Briti Neitsisaartel ja Kaimani saartel registreeritud offshore-firmade taga olevate isikute nimede avaldamist, kirjutas Reuters.

Times kirjutas eelmisel nädalal, et Briti võimud kavatsevad avalikuks teha need vene oligarhid, kes hoiavad oma raha offshore-firmades - seaduse eesmärk on veenduda selles, et Briti lipu all ei peidetaks räpast raha, mida kasutatakse halvimal eesmärgil.

Briti valitsusvälise organisatsiooni Global Witness hinnangul on Venemaa kodanikel Briti offshore’ides hoiul 47 miljardit dollarit. Väidetavalt on Vene riigiametnikud, kaasa arvatud kubernerid, rahvasaadikud ja tegevvõimu juures olijad tassinud offshore-firmadesse miljardeid rublasid. Nimesid pole seni veel avaldatud.