Ametnikud välitööl: Ida-Viru vajab rohkem raha

Ida-Virumaal välitöödel olnud ametnikud jõudsid kaks nädalat kestnud mõttetöö ja kohtumiste käigus arusaamiseni, et maakond vajab arenguks riigilt senisest märksa rohkem raha, kirjutas Põhjarannik.

Ametnike analüüsist selgub, et eelkõige peaks raha tulema Ida-Viru ettevõtete riigile makstavatest keskkonnatasudest.

Tartu ülikooli Narva kolledžis toimunud välitööde lõpuseminaril osalenute hääletusel pälvis kahe nädala jooksul kogutud ideedest kõige rohkem ehk ligemale 32 protsenti toetust mõte suunata Ida-Viru ettevõtete makstavatest keskkonnatasudest rohkem Ida-Virumaale. See oli ka praegusel valitsusliidul plaanis, ent sellest siiski loobuti. 25 protsenti hääli sai Toilas asuva Oru pargi arendamise plaan ja 9,5 protsenti kavatsus muuta Narva noorte pealinnaks, mis pälvis omakorda esikoha asjatundjate žüriilt.

Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet märkis, et ilmselt ei ole olemas ühte imemeedet, mis Ida-Virumaa õitsema ja arenema paneks. "Kui keegi ütleks, mis see on, siis oleksime väga tänulikud. Pigem tundub, et tuleb teha väga palju erisuguseid tegevusi," ütles ta.

