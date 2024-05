Uudised

9. mai kell 12:16







Eesti elanik pääses Iraani hõivatud laevalt

Iraani revolutsiooniline kaardivägi hõivas Pärsia lahes aprilli keskel Portugali lipu all sõitva Iisraeli konteinerlaeva, kus peal oli ka üks Eesti elanik. Foto: ZUMA Press/Scanpix

Täna pääses vabadusse aprilli keskel Hormuzi väinas hõivatud laeva MSC Aries pardal viibinud Eesti elanik. Ta on teel Eestisse ja tema perekonda on heast uudisest teavitatud.

Välisminister Margus Tsahkna teatas, et pingutused kestsid Eesti elaniku vabastamiseks ligi neli nädalat. Tsahkna lisas, et Eesti on endiselt mures ülejäänud laevameeskonna pärast ning kutsub Iraani üles viivitamatult nii laeva kui sellele veel jäänud meeskonnaliikmeid vabastama.