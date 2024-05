Juhtimisekspert: enne muudatuste tegemist peab jalgealune stabiilne olema

Liina Randmann Foto: Kerttu Metsar

Küsimusele, kuidas käib ettevõtte muutuste suhtes vastupidavamaks muutmine, ütleb organisatsioonijuhtimise ekspert Liina Randmann saates “Rohepöörde praktikud“, et sellist ühest retsepti, et “hakkame nüüd nii tegema ja korras!”, ei ole.

Tema sõnul tuleb hoopis leppida teadmisega, et ebastabiilsus on uus normaalsus ja sellega toimetulekuks tuleb end harjutada. Ent ka selle harjumuse tekkimine eeldab ikkagi muutust, kas siis mõtlemises või kultuuris.

Seekordses “Rohepöörde praktikute” saates arutletakse ESG S-osa üle. Kuigi retsepte ei jagata, saab kuulaja põhjaliku kirjelduse selle kohta, milline on kestlik meeskond ja mille koosmõjul vastupidavus tekib. Kuuleme ka seda, mis määrani on paindlikkus töösuhetes kasulik, mis juhul teenib töötajale autonoomsuse andmine eesmärki ja kas hierarhiatest peaks püüdma lahti saada. Saame aimu ka sellest, kas ESG S-osa diskrimineerimise ja mitmekesisuse põhimõtted on päris probleemid või miski muust maailmast imporditu.

Nendel teemadel vestlevad TalTechi Ärikorralduse instituudi vanemlektor Liina Randmann ja saatejuht Kerttu Metsar.