LHV pakub esimesena ettevõtluskontot

LHV Pank Foto: Andras Kralla

LHV pakub tänasest koostöös maksuametiga esimese Eesti pangana ettevõtluskonto avamist.

Panga sõnul on ettevõtluskonto eeliseks see, et raamatupidamise aruannete ja igakuiste maksudeklaratsioonide esitamine, samuti maksude tasumine toimub automaatselt. Piisava mahu korral tekib ettevõtluskonto kasutajal ka õigus ravikindlustusele.

Ettevõtluskonto on kasulik inimesele, kes osutab teistele eraisikutele teenuseid või müüb tooteid, mille tarbeks ei ole vaja eelnevalt teha suuri kulusid või mille puhul kannab kulud teenuse tellija. Näiteks võiksid LHV hinnangul ettevõtluskontot kasutada lapsehoidjad, koduabilised, remondi- või ehitustööde tegijad, samuti käsitöö tegijad, kunstnikud, omakasvatatud toidu müüjad.

Ettevõtluskonto sobib panga hinnangul maksude tasumiseks ka uute ettevõtlusvormide puhul, nagu Taxify, Uber või teised jagamisplatvormid. Ettevõtluskonto ei sobi kaupade vahendajatele, või kui sisendkulu moodustab müügihinnast suure osa.

Ettevõtluskontot kasutades on maksumäär 20% kontole laekunud summast. Kui aastane tulu ületab 25 000 eurot, maksustatakse seda ületav summa 40% maksumääraga. Kui ettevõtluskontole laekunud tasu ületab 40 000 eurot kalendriaastas, ettevõtluskontot kasutada ei saa.

Ettevõtluskontot saab kasutada üldiselt sarnaselt nagu tavalist arvelduskontotki, kuid igapäevaste toimingute tegemiseks soovitab pank kasutada teist kontot, et vältida ekslikke maksukandeid.