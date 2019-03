Müüride ehitamine peletab investeeringud

Eesti konkurentsivõime sõltub toimivast maksusüsteemist ning headest ühendustest muu maailmaga, selle kõige aluseks peavad poliitikud aga väärtuspõhist, tarka ja maailmale avatud riigijuhtimist, tõdeti KPMG aastakonverentsil toimunud erakonna liidrite debatil.

Parteiliidrite debatt, mikrofoniga Reformierakonna esimees Kaja Kallas. Foto: Raul Mee

„Me ei tohi sulguda iseenesesse, ehitada müüre,“ rõhutas Reformierakonna esimees Kaja Kallas. „Kui me ütleme, et teistsugused inimesed ärgu siia tulgu, siis pole digiriigil mõtet. Kui investeeringud lihtsalt ehmuvad ära, siis see on meie suurim murekoht,“ viitas ta võimalikule ohule.