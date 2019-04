Nobeli laureaat: maailmamajandus põhineb püramiidiskeemil

Foto: Shutterstock

Nobeli preemia laureaat Steven Chu ütles, et maailmamajanduse süsteem põhineb rahvastiku kasvul, selle jätkusuutlikkus on võimatu ning lõpuks kukub süsteem tõenäoliselt kokku.

Chu nentis, et selle probleemiga ei taha tegeleda ökonomistid ega ka valitsused. “Maailmal on vaja uut mudelit, kuidas elatustaset tõsta. See ei tohiks põhineda püramiidiskeemil,” ütles Chu Chicago Ülikoolis.