Tartust saab Euroopa kultuuripealinn

Tartu edestas konkursil Narvat. Foto: MARGUS ANSU, Postimees/Scanpix

Rahvusvaheline ekspertkomisjon nimetas täna 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks Tartu.

Otsus tehti teatavaks Kultuuriministeeriumis toimunud pressikonverentsil, millele eelnes kandidaatlinnade Narva ja Tartu taotluste ja esitluste hindamine. Tartu 2024 eestvedajate kinnitusel seisab ees viie aasta pikkune pingeline töö, et täita taotluses seatud eesmärgid ja pakkuda nii Eesti kui Euroopa publikule mitmekülgset, kaasahaaravat ning kvaliteetset programmi.

Tartu linnapea Urmas Klaasi ütles pressiteates, et tema hinnangul tõi edu järjekindel ja üksmeelne tegutsemine. Linnapea sõnul otsib ekspertkomisjoni toetuse pälvinud programm “Ellujäämise kunstid” lahendusi Euroopa suurtele väljakutsetele. “Meie taotluses tõstatatud küsimused sellest, kuidas kultuuri kaudu leevendada keskkonna- ja terviseprobleeme ning pakkuda vastukaalu ääremaastumisele Eestis ja Euroopas, on olulised nii täna kui tulevikus.”

Klaas rõhutas, et Euroopa kultuuripealinn on tervet piirkonda ühendav ja avav ettevõtmine, millega kaasneb ka suur vastutus. “Tartu kandideeris tiitlile koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega ning selle koostöö tulemusel on oluline osa kultuuriprogrammist kavandatud toimuma just nendes linnades ja valdades, toetust on volikogu tasemel avaldanud ka Pärnu linn.”

2024. aasta Euroopa kultuuripealinna valis sõltumatu rahvusvaheline ekspertkomisjon, mis hindas konkursi lõppvooru kutsutud kandidaatide taotlusi, tutvus 26.–27. augustil põhjalikult nii Narva kui ka Tartuga ning kuulas ära mõlema linna esitlused.