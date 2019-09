Suur ülevaade: milline minister reisib kõige rohkem?

Aprilli lõpust ametis olnud valitsuse ministrid tegid suve lõpuni 60 välisvisiiti. Üks usinamaid tööasjus reisijaid on EKRE maaeluminister Mart Järvik.

Peaminister Jüri Ratas on kõige usinam välismal käia. Peamiselt lendab ta Brüsseli ja Tallinna vahet. Foto: Andras Kralla

Enim on selle valitsuse ametiaja jooksul välisvisiite teinud peaminister Jüri Ratas, kes on jõudnud välismaale kümnel korral. Talle järgneb välisminister Urmas Reinsalu, kes on tööasjus välismaale jõudnud kümnel korral. Kolmandal kohal on kaitseminister Jüri Luik ja maaeluminister Mart Järvik, kes on kumbki visiite teinud seitse korda.