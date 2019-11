Frangilaenud panid Poola pangad kukkuma

Poola suurima panga aktsia hind langes 2,9 protsenti Foto: Reuters/Scanpix

Poola zloti kurss ja pangandussektori aktsiad läksid langusse, sest riigi ülemkohtu viimase otsuse valguses võidakse pankadele ebasoodsatel ja tarbijatele soodsatel tingimustel frankidest zlottidesse konverteerida miljardite eest laene.

Poola pankades on ühtekokku 104 miljardi zloti (24 miljardi euro) väärtuses laene, mis on indekseeritud Šveitsi frangiga või suisa frankides. Selliseid laene on võtnud Poolas pool miljonit inimest, kes seda on hiljem majanduskriisi ja 2015. aasta frangi tugevnemise järel kibedalt kahetsenud, kirjutas Financial Times.