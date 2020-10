Suur ülevaade: Donald Trumpi võlg ulatub pea miljardi dollarini

USA president Donald Trumpi laenukohustused on kaks korda suuremad kui ta ise väitnud on. Foto: AFP/Scanpix

USA president Donald Trump väitis sel nädalal, et tema äridel on kohustusi kokku ca 400 miljoni dollari eest. Tegelikult ulatub see summa vähemalt miljardini, kirjutab Forbes.

Trump on võtnud laene pea kõikidele oma äridele – kinnisvarale, hotellidele ja golfiväljakutele. Enamik laenukohustusi on Trump märkinud oma majandusaruannetesse, kuid kahte laenu Forbesi andmetel aruannetesse märgitud ei ole. Laenukohustus, mida aruannetest ei leia, on suurusjärgus 447 miljonit dollarit.