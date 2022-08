Uudised

Raadiohommikus: Eesti ettevõte saab Saksamaal soodsamalt hakkama

Hommikuprogrammi tuleb külla Tallinna Sadama juht Valdo Kalm. Foto: LIIS TREIMANN

Viljandis kuivtoidupakke tootev Tactical Foodpack rajab uue tehase Saksamaale, sest – nii üllatavalt, kui see ka ei kõla – seal tuleb odavam. Ettevõtte tegevjuht Sverre Puustusmaa räägib Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis kõigest lähemalt.

Tallinna Sadam teatab kolmapäeva hommikul oma majandustulemused. Neid kommenteerib sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.

Äsja inimestele elektri kalliduse põhjused ära seletanud Äripäeva ajakirjaniku Kristjan Pruuliga võtame aga ette kavandatava elektrituru reformi. Mis on praeguseks teada ning mida see maakeeli tähendab?

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Linda Eensaar.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00. "Kasvukursil". Räägime elutöö müünud ettevõtjaga tehingust, mille käigus müüdi korraga kolm BK Groupi Baltikumi tütarettevõtet ühe lepinguga. Ostja oli ettevõtte varasem Hiina suurtarnija ning maailma suurim valveseadmete tootja HikVision.

Müügiks ettevalmistuste tegemisest ning Aasia ettevõttega tehingu tegemise eripäradest rääkis nõustamisbüroo Grant Thorntoni maksuvaldkonna juht Kristjan Järve. Ettevõtte käibe kasvatamisest 22 miljoni euroni rääkis BK Groupi asutaja Kevin Probert-Ehaver.

Saadet juhtis Gregor Alaküla.

12.00–13.00 "Infopankur". Seekordne Infopankur püüab ette vaadata, milline on maailm kümne aasta pärast. Stuudios on KPMG nõustamisteenuste juht Hanno Lindpere, Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ja Zoomis on meiega Tartu Ülikooli professor Urmas Varblane.

Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Ärikliendid roolis". Saade viib meid veidi enam kui kuu aja pärast toimuva kütuseturu aastakonverentsi lainele, kus üheks kirglikumaks osaks saab erinevate poliitiliste jõudude debatt päevakajalistel teemadel.

Õige hetk on tuua kuulajateni eelmise konverentsi debatt täismahus ning meenutada, milline oli poliitikute toonane meelestatus kütuseaktsiisi kui nähtusesse. Debatis olid esindatud Jürgen Ligi Reformierakonnast, Aivar Kokk Isamaast, Erkki Savisaar Keskerakonnast ning Martin Helme EKREst. Nendega oponeerisid Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat ja ELEA toonane juhatuse liige Rainer Rohtla.

Väitlust juhtis moderaator Urmas Vaino.

Saadet "Ärikliendid roolis" toetab Neste Eesti.

15.00–16.00 "Äripäeva raamatuklubi". Kui lapse või noore vaimne tervis murdub, leiab vanem end tihti olukorrast, kus tal puuduvad vahendid, et tulla toime šoki, hirmu ja häbiga. Kuidas lapse depressioon üldse õigel hetkel ära tunda? Kuidas last toetada ja ise sealjuures vaimselt ja füüsiliselt terveks jääda? Milline roll võiks siin olla lapsevanema tööandjal? Kas depressioon on nagu vaimsed tuulerõuged?

Neile küsimustele aitab vastuseid leida Laste Vaimse Tervise Keskuse juht dr Anne Kleinberg. Vestluse alus on Äripäeva kirjastusel äsja ilmunud raamat, Suzanne Aldersoni „Depressioonis laps. Kuidas vanemana toetada ja lootust hoida“.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

