Mis sanktsioonid!? Venelased käivad pakettreisidega Valgevenest Lääne kraami ostmas

Minsk. Foto: AFP/Scanpix

Venemaa ekspert Raivo Vare ütles Äripäeva raadio saates “Globaalne pilk”, et Lääne sanktsioonid on omamoodi augulised ning venelased käivad Valgevenes osturetkedel.

“Eeldus on olnud, et kuna Venemaa liitlane on Valgevene, siis kõik asjad, kaasa arvatud sanktsioonid, käivad Valgevenes samamoodi. Kaugel sellest! Kui panganduses on Valgevene suhtes sarnane sanktsioonirežiim, siis näiteks kaubanduses ei ole. Ja vähe sellest, nüüd äsja tulid raportid Venemaa turismisektorist, mis teatasid, et 80 protsenti on kasvanud turismireisid Minskisse, Valgevenesse. Need on pakettreisid ostlemiseks,” rääkis Vare saates.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev