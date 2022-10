Ehitisregister logiseb endiselt, suuremad probleemid peaksid lahenema kuu jooksul

Ehitisregistriga on juba kuid probleeme olnud. Foto: Andras Kralla

Mai lõpus uuenenud ehitisregistriga on asjaosaliste sõnul jätkuvalt probleeme. Ministeerium lubab menetluskeskkonna suuremate kitsaskohtadega ühele poole saada lähema kuu jooksul.

Tallinna linnaplaneerimise ameti juht Ivari Rannama nentis, et üht-teist on suvega paremaks läinud, aga paras tööjärg on veel ees. Nii olla ministeerium paika pannud tööde nimekirja, mida sel ja uuel kuul teha. Millal asi aga korda saab, ta ei tea.

