Raadiohommikus: aktsiaturgude väljavaatest, riigi toetustest, kriisist kaubanduses ja kanepitööstusest

Ettevõtja Oleg Gross räägib raadiohommikus, mida arvab raskustes ettevõtete toetamisest. Foto: Liis Treimann

Äripäeva värske juhtkiri ei pea õigeks suurelt toetada raskustesse sattunud ettevõtteid. Eesti Päevalehe juhtkiri on mõnevõrra vastupidisel seisukohal. Räägime teema lahti ja küsime otse-eeteris kommentaari suurettevõtja Oleg Grossilt.

Stuudiosse tuleb Viru Keskuse tegevjuht Gertti Kogerman, kellelt küsime, kas kriis on jõudnud kaubandusse ja kuidas ollakse selleks valmis.

Aktsiaturud on viimastel nädalatel liikunud külgsuunas. Kas on oodata tõusu? Küsime investor Kristjan Liivamägi arvamust.

Selleaastane "Ajujahi" finalist The Naturist paneb seljad kokku kohaliku taimsete valkude arendajaga Vegetein AS, et koos üles ehitada Eesti toidukanepi tööstus ning viia kodumaine mitte-liha maailmakaardile. Kuidas nad seda teevad, selgitavad omanikud Jürgen Jürgenson ja Taavi Mikomägi.

Hommikul on raadiostuudios ajakirjanikud Ken Rohelaan ja Igor Rõtov.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates tuleb juttu sellest, mis saab siis, kui Rail Baltica saab valmis. Kes selle haldamisega tegeleb, kes vastutab turvalisuse ja logistikasektori koostöö toimimise eest? Saates on külas Rail Baltic Estonia taristuhalduse ekspert Heigo Saare ja saadet juhib Tõnu Einasto.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Räägime ettevõtete saneerimisest ja sellest, millist mõju on avaldanud suvel jõustunud uus saneerimisseadus. Oma hinnanguid ja tõlgendusi seadusemuudatusele ja selle mõjule jagavad Auditconsulti pankrotihaldur Urmas Võimre ja Triniti vandeadvokaat Ain Kalme.

Juttu tuleb võlausaldajate rühmadesse jagamisest ning sellest, milline on raskustes ettevõtja sugulaste roll saneerimisel. Samuti räägitakse saneerimiskava muutmisest ja vaidlustamisest. Külalised jagavad nõu ka ettevõtjatele, keda ähvardab saneerimine. Saadet juhib Gregor Alaküla.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Seekord on saate teemaks keemiatööstuse TOP. Stuudios on TOPi viienda ettevõtte Akzo Nobel Balticsi juht Elena Past ja KPMG tehingunõustaja Dmitri Ševoldajev. Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Energiatund". Saates on külas Skeleton Technologiese ärijuht Ants Vill ning räägime salvestusseadmetest.

Räägime, millistes valdkondades rakendatakse superkondensaatoreid ning milline on nende tööpõhimõte. Selgitame ka Skeletoni uue toote – superaku – tööpõhimõtet ning räägime, millistes suundades liigub arendustöö elektri salvestusseadmete maailmas. Lisaks teistele teemadele tulevad jutuks ka seadmete hind ning konkreetsed kasutusvõimalused. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 "Delovõje ljudi". Saates on külas Võrumaal tegutseva veinitalu Veinimäe talu asutaja Roman Šarin. Veinimäe sai hiljuti Maheklubilt kodumaise viinamarjaveini turuletoomise eripreemia. Saates uurime, mis on selle tunnustuse taga. Lisaks on nad otsustanud kaasata Fundwise'i kaudu investoritelt raha, et avada Lõuna-Eestis uus demomaja ja arendada kohalikku veiniturismi. Uurime, kuidas see sujub. Saadet juhib Alyona Stadnik.

