Kaspar Allik: nüüd peab otsa vaatama kolmandale sambale

Kaspar Allik Foto: Andras Kralla

Võtkem teise pensionisamba kõrval ­ette ka kolmas sammas, mis vajaks hädasti täiendavat liberaliseerimist. Või siis kaotamist, kirjutab Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Kaspar Allik.

Kui läbi teise samba­ ­pensioni investeerimiskonto on peatselt ­võimalik investeerida ­tuhandetesse üksikaktsiatesse­ üle maailma, siis kolmandas sambas on ­fondivalikuid 14 ja nendegi­ seas mitu sääraste ­tasudega, et neid pikaajalisele kogujale soovitada ei saaks.