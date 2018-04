Bank of America tulemused samuti tugevad

Bank of America teatas täna oma esimese kvartali tulemused, mis olid sarnaselt teistele suurpankadele oodatust paremad, vahendab MarketWatch.

Panga kvartalikasum kasvas 30 protsenti, 6,92 miljardi dollarini. Aktsia kohta oli kasum 62 senti, analüütikud ootasid 59 sendist kasumit.

Esimese kvartali käive suurenes üle 4 protsendi võrra, 23,125 miljardi dollarini. Analüütikud ootasid 23,06 miljardi suurust käivet. Bank of America aktsia on täna New Yorgi börsil odavnenud 0,4 protsenti, 29,68 dollarini.

See kvartal on esimene, kus investorid saavad näha, kuidas maksureform pankade tulemusi mõjutab. Pangandussektor on maksumuudatuste üks suurimaid kasusaajaid. Teised kolm USA suurpanka teatasid oma tulemused reedel, mis ületasid samuti analüütikute ootusi.

Pankade aktsiad on pärast tulemusi aga odavnenud, sest maksukärbete mõju ning soodne majanduskeskkond on hindadesse suuresti juba sisse arvestatud, ütlevad analüütikud.