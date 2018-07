Ekspordikasv võib kujuneda Saksamaale probleemiks

Saksamaa riiklik statistikaamet teatas täna, et juunis kerkisid riigi eksport ja import vastavalt 1,8% ja 0,7% võrra.

Saksamaa tootmis- ja tööstusettevõtted said mais prognoositust rohkem tellimusi, mis viitab, et kesisena tundunud majandusaktiivsus on taas hoo üles saanud, vahendab MarketWatch.

Saksamaa Ifo instituut on valitsust korduvalt suure kaubandusülejäägi pärast kritiseerinud. Saksamaa majandus on pikalt tuntud selle poolest, et see baseerub kaubanduse ülejäägil – eksport on suurem kui import. Saksamaa Ifo instituudi direktor Gabriel Felbermayr hoiatas, et suure tõenäosusega hakkab kaubanduse ülejääk muutuma riigi majanduse jaoks aina suuremaks probleemiks. Seda nähakse ühelt poolt protektsionismina ning tariife silmas pidades, kuid küsida võib ka, kas riik üldse on atraktiivne institutsionaalsetele investoritele.

Felbermayr soovitas Saksa liidukantsleril Angela Merkelil panustada majanduse moderniseerimisse, leevendada regulatsioone ning olla avatum tehnoloogilistele muudatustele ja võimalustele.

M&G fondijuht Eric Lonergan juhtis aga tähelepanu sellele, et Saksamaa pole ainus, kelle eksport importi ületab. Sama trendi on viimastel aastatel näha ka näiteks Ungari, Poola ja Tšehhi puhul, kusjuures varem oli nende kolme riigi kaubandus defitsiidis ehk imporditi rohkem kui eksporditi.

Lonergan soovitas, et Saksamaa võiks otsa lahti teha ning hakata Euroopas promoma kaubandusaktiivsuse tõusu. „Miks meil pole üle Euroopa fiskaalpoliitikat, mis ütleb, et vähendame ettevõtete ja eraisikute makse ning elavdame sisetarbimist? Saksamaa võiks seda asja vedada,“ ütles ta.