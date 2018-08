Börs: aktsiaturud tõusid kolmandat päeva

New Yorgi börs

USA aktsiaturud tõusid ka täna, sest investorid loodavad, et USA-Hiina kaubandussõda leeveneb, vahendab Bloomberg.

Standard & Poor’s 500 indeks tõusis juba kolmandat päeva järjest. Kallinemist juhtisid tarbekaupade tootjad ja tööstussektor. Kauplemine oli täna küllaltki tagasihoidlik. Dollar odavnes, sest Donald Turmp teatas, et ootab Föderaalreservi juhilt Jerome Powellilt majandusele rohkem tuge. 10-aastaste võlakirjade tootlus langes kuue nädala madalaima tasemeni, sest Jeffrey Gundlach andis turule hoiatuse.

„Investorite meeleolud on positiivsed ning saadakse aru, et uued rekordid on käega katsutavad. Eriti juhul, kui Hiinaga peetavad kaubanduskõnelused hästi sujuvad,“ ütles investeerimisfirma Kingsview Asset Managementi portfellihaldur Paul Nolte.

S&P 500 indeks kallines 0,3 protsenti, 2857 punktini. Stoxx Europe 600 indeks lisas 0,6 protsenti. Bloombergi dollariindeks kukkus 0,1 protsenti ja euro odavnes 0,3 protsenti.

WTI toornafta kallines 0,8 protsenti, 66,43 dollarini barrelist. Kuld kallines 0,3 protsenti ja unts maksab 1187 dollarit.