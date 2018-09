21st Century Fox müüb alles jäänud Sky osaluse

Ainult tellijale

Äripäev 27. september 2018, 11:41

Pärast pakkumissõjas kaotamist teatas meediaettevõte 21st Century Fox kolmapäeval, et müüb enda järelejäänud aktsiapaki Sky PLCs Comcastile.

Sky 39protsendise osaluse eest käib Comcast välja ligi 15 miljardi dollarit.

Otsus järgneb nädalavahetusel tulnud teatele, et Comcast on võitnud pikalt kestnud pakkumissõja Sky 61protsendise enamusosaluse üle. Kuigi Fox on varem enda osalust Skys nimetanud „kroonijuveeliks“, jäädi pakkumises kaotajaks. Kuid see-eest oli Comcast sunnitud maksma kallist hinda – 38,8 miljardi dollariline hinnasilt on ligi kaks korda kõrgem kui Foxi poolt tehtud esmapakkumine 2016. aasta lõpus.

Comcast, Fox ja Disney olid huvitatud Sky PLCst globaalse haarde suurendamiseks, et saada parem positsioon internetihiiglaste Netflixi, Google'i, Amazoni ja teiste vastu astumiseks. Sky oleks andnud otseühenduse ligi 23 miljoni Euroopa majapidamiseni.