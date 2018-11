HKScani aktsionärid elavnesid juhtkonnavahetuse peale. Foto: Andras Kralla

HKScani aktsia üllatas

Toidutootja HKScan on olnud mitu aastat raskustes, eile vahetas kriisifirma välja juhi ja üleeile nõukogu esimehe, täna oli selle aktsia aga Helsingi börsi suurim tõusja, imestab Kauppalehti.

Ettevõtte A-aktsia oli priskes 11,3protsendises kasvus, makstes 1,96 eurot.

Aktsia hinna tõus on üllatav, sest ettevõtte käive kahaneb ja kasum on rasvases miinuses.

Viimase kvartali käive oli 416 miljonit eurot ja kahjum 10 miljonit. Kogu aasta peale on kahjumit kogunenud 45 miljonit eurot.

Moodsat tehnoloogiat kasutav Rauma broilerivabrik hävitab juba teist HKScani aastakasumit. Eelmisel talvel olid selle probleemid nii suured, et HKScan viis ajalehe Maaseudun Tulevaisuus teatel veoautode viisi broileriliha loomseteks jäätmeteks.

Rauma kogunev kahjum oli juba nii suur, et sel nädalal vajutas ettevõtte nõukogu paanikanuppu ja eemaldas ettevõttest nii tegevjuhi Jari Latvaneni kui ka nõukogu esimehe Mikko Nikula.

Raha on põlenud ettevõttes sellise kiirusega, et septembris tuli välja lasta hübriidvõlakiri. Ettevõtte soovitud 50 miljoni euro asemel kujunes see 40 miljoni euro suuruseks. 8protsendisest intressist hoolimata see väga populaarne polnud ja ettevõtte suuromanikud sellega kaasa ei läinud, kirjutas Kauppalehti.

Raskustes ettevõtet katab Soomes vaid OP, kelle sihthind aktsiale on 1,4 eurot ja soovitus selge: „müü“.

Nüüd, pärast ettevõtte juhtkonna vahetust, on osa investoritest hakanud pöördesse uskuma. Kauppalehti hinnangul nõuab aktsiasse uskumine suur t optimismi ajal, mil ettevõtte suuromanikud ei tundu sellesse uskuvat.

Ettevõtte suuromanik ja hääleõiguse kasutaja B-seera aktsiate kaudu on lihatootjate ühistu LSO Osuuskunta, kelle jaoks tootjate saadav liha hind on sama oluline või olulisemgi kui HKScani tulemus.

Rauma tehas pidi olema täies tööjõus eelmise aasta lõpus, aga leht kahtleb, kas ta jõuab sinnamaani sellegi aasta lõpus.