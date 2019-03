Viljar Arakas: me ei taha olla spekulandid

Viljar Arakas Efteni kontoris Lauteri tänaval. Foto: Andres Haabu

Viljar Arakase juhitud EfTEN Real Estate Fund III tuleb mais välja seni suurima, 16 miljoni eurose aktsiaemissiooniga. Kuhu raha paigutatakse, on juhi sõnul veel liiga vara rääkida, kuid müügiplaane silmapiiril pole.

„Meil on mitu ideed Eestis, Lätis ja Leedus, kus me peame müüjatega eelläbirääkimisi,“ rääkis Arakas Äripäeva hommikuprogrammis. Kõigepealt on vaja kapital kaasata ning mida lähemale see aeg saabub, seda konkreetsemaks Arakase sõnul läbirääkimised lähevad.