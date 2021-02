Bitcoin vallutas uue märgilise kõrguse

Selle aasta jooksul on bitcoiniomanikud 72 protsendi võrra rikastunud. Foto: Reuters/Scanpix

Bitcoini hind kerkis täna uuele rekordkõrgusele, üle 50 000 dollari, saades tuge märkidest, et peavooluinvestorid hakkavad krüptovaluutat aktsepteerima.

Bitcoin, mis on sel aastal kallinenud ligi 72 protsenti, saavutas tänase 3,3protsendise tõusuga uue kõrguse hinnaga 50 602 dollarit. Suures osas on selle aasta tõusu taga Tesla teade, et ettevõte ostis 1,5 miljardi dollari eest bitcoine ja võtab bitcoine vastu autode eest tasumisel.