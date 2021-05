Eksperiment: võõrtöölistele korteri üürimine tekitab omanikele hirmuhigi

Kinnisvarainvestor Edvard Rootamm oma korteritesse enam võõrtöölistest üürilisi ei soovi. Halvad kogemused enam teist korda eksperimenteerima ei kisu. Foto: Liis Treimann

Kinnisvara müügihinnad kihutavad üles, aga üürihindu pole üüri-investoritel võimalik tõsta, sest endiselt on üüriturul suur ülepakkumine. Investorid ootavad nii turismi taastumist kui ka võõrtöölisi, kes pakkumiste arvu vähendaks. Aga oma korterit neile üürida ei taheta. Las üürivad konkurentide kortereid.

Teoorias meeldivad võõrtöölised kõikidele üürileandjatele, sest eeldus on, et kui mõni teine investor neile oma kortereid üürib, siis üüriturul korterite pakkumine langeb. Äripäev tegi eksperimendi, millest selgus, et üürileandjad pole tegelikult valmis Ukraina, Valgevene või muid võõrtöölisi oma korterisse võtma, isegi kui see tähendab, et korter pikemalt tühjana seisab. Põhjused peituvad halbades kogemustes.