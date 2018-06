Pärjatud said Eesti parimad tulevased noored sekretärid

Üle-eestilise kutsemeistrivõistluse "Noor meister" käigus astusid Tallinna majanduskoolis ihaldatud tiitli nimel võistlustulle Eesti parimad tulevased noored sekretärid.

Eelmises kuul Tallinna majanduskoolis toimunud sekretäride kutsemeistrivõistlusel osalesid Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli, Pärnumaa kutsehariduskeskuse ja Tallinna majanduskooli õpilased. Esikoha pälvis Pärnu kutsehariduskeskuse õpilane Maris Kaimak, teise koha Tallinna majanduskooli õpilane Ksenia Belikova ja kolmanda Pärnu kutsehariduskeskuse õpilane Heleri Adra.

Samal ajal sekretäride kutsevõistlusega toimus Tallinna majanduskoolis ka ärinduse spetsialisti õpilaste kutsevõistlus, kus esikoha saavutas neljaliikmeline meeskond: Kristel Viigipuu Tartu kutsehariduskeskusest, Kaisa Kängsep Võrumaa kutsehariduskeskusest, Marta Harjus Kuressaare ametikoolist ja Karin Meikas Tallinna majanduskoolist.

Tallinna majanduskooli direktor Riinu Raasuke ütles, et Tallinna majanduskoolil on väga hea meel võõrustada kutsemeistrivõistluste tublimaid sekretäre ja ärinduse spetsialiste ning olla selle põneva sündmuse keskmes. "Kutsemeistrivõistlused on suurepärane võimalus enda erialaseks tõestamiseks ja ametiuhkuse esile toomiseks. Rõõm oli näha võistlejaid, kes lahendasid innukalt ja sära silmis ülesandeid, et võistelda meistritiitli nimel," märkis ta.