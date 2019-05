Suveeri: Riho Rõõmuse grillipidudest kujunes traditsioon

Riho Rõõmus, Tallinna lauluväljaku endine juht, muusik ja hetkel vaba mees räägib, et on juba aastakümneid oma Tallinna lähedal asuvas kodus, looduskaunis kohas korraldanud vähemalt korra kvartalis grilli- ja saunapidusid muusikutest sõpradele.

Foto: erakogu

Nende seas on nii kuni 30 endist ja praegust muusikut ja need on õhtud vaid meestele. Naudin seda, et saan suhelda just nende inimestega, kellega ma väga tahan koos olla. Kui ruumi jätkub, on kodune õhkkond ikka kõige parem, toredam ja hubasem. Pidude ettevalmistusega ja pärast ka koristamisega tegeleme abikaasaga ise.