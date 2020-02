Vajadusel müün ühisrahastusportfelli mõne päevaga

Olen hakanud oma portfelli veidi täpsemalt analüüsima just eelkõige likviidsuse aspektist. Foto: Anti Veermaa

Ärevad ajad ühisrahastuses on suunanud investoreid oma portfelle üle vaatama ja strateegiat riskide realiseerumiseks paika panema. Olen ka ise oma portfelli veidi täpsemalt analüüsima hakanud just eelkõige likviidsuse aspektist.

Börsil investeerides on tavapärane, et kauplemispäeva sees saab tehinguid teha ja ostjate leidmisega tõenäoliselt probleemi pole, kui oled nõus müüma piisava allahindlusega. Ühisrahastuses on investeeringute müük kohati palju keerulisem või lausa võimatu.