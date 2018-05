Kolm viga, mida ettevõtted teevad

Paljud ettevõtjad võtavad jalad kõhu alt välja alles siis, kui töötajad hakkavad lahkuma ja avastatakse, et uute leidmine polegi enam nõnda kerge, ütles Brand Manuali tööandja brändingu strateeg Jaana Ziius.

Ziius rääkis Äripäeva teemaveebis tööstusuudised.ee, et üks viga, mida tööandjad teevad, on see, et olemasolevate töötajate rahulolu jäetakse unarusse ja nende ettepanekud arvestamata.

Ziius nimetas kolm põhilist viga, mida ettevõtjad teevad, kui enda mainet kujundavad.

„Esiteks ei tasu tööotsijale maalida pilti, et ettevõte on kõige ägedam, kui ta seda tegelikult ei ole ja pole ka plaanis kõige ägedamaks saada. Uus kolleeg mõistab seda kiiresti ja lahkub peagi – teie peate värbamist uuesti alustama, sisseelamise aeg/raha on maha visatud, olemasolevate töötajate motivatsioon langeb ja lahkunud töötaja jagab enda negatiivset kogemust teistega veel kaua,“ rääkis Ziius.

Teine viga on tema sõnul olemasolevate töötajate unarusse jätmine. „Rahulolev töötaja on kõige parem reklaam, et meelitada ligi just õigeid töötajaid. Lisaks tagab väike tööjõu voolavus tootlikkuse ja inimeste kaasatuse,“ selgitas ta.

„Kolmandaks, tööandja bränding ei ole sprint, vaid pigem maraton. Sellega seonduvaid kulusid tuleb käsitleda investeeringuna, mitte kuluna. Brändi alustalad võime küll kiiresti paika saada, aga usalduse võitmine, hoidmine ja töökultuuri edasiarendamine on ettevõtte juhtide igapäevane töö,“ ütles Ziius.

Kuidas alustada tööandja brändinguga? Kas Eestis on endiselt levinud arusaam, et palk on peamine motivaator, või on need ajad jäädavalt läbi? Neile küsimustele saab vastuse pikemast artiklist Äripäeva teemaveebis tööstusuudised.ee.