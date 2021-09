Tallinn ignoreerib tormide ja üleujutuste ohtu

Toomas Kivimägi: iga ettevõtte edu on Pärnu linna edu

Suhtumine ettevõtjatesse peab suvepealinnas muutuma, kooskõlastused kiiremaks, ühendused paremaks, kirjutab Reformierakonna esinumber kohalikel valimistel Pärnus, endine linnapea, praegune riigikogu liige Toomas Kivimägi vastuses Äripäeva valimiste-eelsele küsitlusele.

