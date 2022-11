Enamik madalapalgalistest lahkub töölt, kui palk ei tõuse

Audiitorfirmade TOP: ema ja poeg panid seljad kokku ja tõusid edetabeli tippu

Audiitorfirmade TOPi võitjaks tuli pereettevõte I.S. Audiitorteenused OÜ, kuigi nii 2. kohale tulnud Grant Thornton Baltic OÜ ja 3. kohale tulnud Ernst & Young Baltic AS tõdevad, et audiitortegevuse regulatsioonid lähevad ajas üha keerulisemateks, mistõttu on väikestel büroodel raskem püsida turul.

