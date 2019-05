Päikeseenergiaga liitumine tähendab riskivaba tootlust aastakümneteks

Päikeseenergiast rääkides ollakse sageli harjunud mõtlema suurtele ettevõtte tegevust toetavatele päikeseparkidele, kuid tegelikult paigaldatakse juba aastaid sarnaseid väga hea tasuvusajaga paneele ka eramajadele. Eesmärgiks samamoodi igapäevane elektrikulu kokkuhoid, roheline mõtlemine ja riskivaba tootlus aastakümneteks.

„Eramajades elavatel inimestel on vahel kahtlusi, kas nii väikeseid päikeseparke on üldse võimalik teha ja kui tasuvad need on, aga olles päikeseenergeetikaga tegelenud aastast 2012, võime kinnitada, et päikesepaneelid on väga tasuvad, olenemata majapidamise suurusest. Päikeseenergia on investeering tulevikku ja garanteerib riskivaba tootluse aastakümneteks,“ räägib projektijuht Risto Laan ettevõttest Solar4you OÜ, mis on seitsme aasta jooksul paigaldanud päikesesüsteeme umbes 250 eramajale.

default

Päikeseenergiasüsteemide eeldatav eluiga eramaja puhul on minimaalselt 30 aastat. Kuigi garantii paneelide tootlikkusele on 25–30 aastat, ei tähenda see, et need oleksid pärast nimetatud aega kasutuskõlbmatud, vaid siis langeb lihtsalt suure tõenäosusega nende tootlikkus. Süsteemi mehaanilisele osale annavad tootjad harilikult garantii kuni 15 ja inverteritele kuni 12 aastat. Seejuures arvestuslik tasuvusaeg ehk millal päikesepark on omanikule investeeringu tagasi teeninud, on 10 aastat. Täpne tasuvusaeg sõltub energia tarbimisharjumustest. Mida rohkem toodetust energiast ise ära tarbida ja vähem võrku müüa, seda tasuvam päikeseenergia on.

Päikeseenergia sobib igale majale

Päikeseenergiasüsteemi aluseks on piisav päikesevalgus, mille jõudmist paneelini võivad takistada suurte puude, korstna või kõrvalasuvate hoonete varjud. Parima lahenduse suurima tootlikkuse saavutamiseks olenevalt maja asukohast, suurusest ja katusekattematerjalist leitakse koos Solar4you spetsialistidega. Arusaadavalt tuleks eelistatuna paigaldada paneelid hoone või kinnistu lõunaküljele, kus on tootlikkus suurim. Väiksem on tootlikkus ida ja lääne suunal ning minimaalne põhjapoole paigaldatud paneelide puhul, kuhu ka ei ole mõttekas paneele paigaldada.

Lisaks katustele võib suurema kinnistu puhul paigaldada päikesepaneelid ka maapinnale. Nii ei piira pargi suurust katuse pind ja paneele on talvel lihtsam lumest puhastada. Paneelid on tegelikult sisuliselt hooldusvabad, kuid kord aasta-paari jooksul võiks kutsuda spetsialisti tegema korralist kontrolli, et vältida võimalikke väikesest veast sündivaid suuremaid muresid. Tehnikas kodus olev inimene saab konstruktsioonide kontrollimisega ka ise hakkama.

Optimaalse süsteemi võimsuse arvestamiseks tuleks võtta majapidamise senine aastane tarbimine kilovattides ja jagada see tuhandega ehk 20 000 kilovatti aastas tarbivale majale tuleks paigaldada 20-kilovatine süsteem. Seejuures on hea teada, et enne 2020. aasta lõppu valmivad kuni 50-kilovatised päikesejaamad saavad järgmised 12 aastat taastuva energia toetust 5,37 senti kilovatt-tunni kohta, mille suurusjärk on võrdne elektrihinnaga (arvestamata võrgutasu ja riiklikke makse) ehk ostes elektrit, maksab põhivõrguettevõte päikesejaama omanikule sama palju toetust juurde. Taastuvenergiatoetust makstakse tunnipõhiselt ja netotoodangu pealt ehk tootes 100 kilovatti ja tarbides seejuures ise 50 kilovatti, saab tasu 50 kilovati pealt.

Võimalus on ka taotleda KredExilt päikesepargi rajamiseks väikeelamute rekonstrueerimistoetust, mille puhul makstakse kinni kuni 30% tehtava investeeringu suurusest. Ent siinkohal on oluline teada, et kasutada saab vaid üht toetust, kas KredExi pakutavad investeeringutoetust või Eleringi 12 aastast taastuvenergiatoetust. Arvutuslikult tulusam on taastuvenergiatoetus, mis tähendab aga, et süsteem tuleb soetada 100% omavahenditest.

Lisaks päikesepargi investeeringule tuleb vastsel paneelide omanikul sõlmida leping Elektrileviga ja vahetada senine ühesuunaline elektriarvesti kahesuunaliseks. Arvesti vahetamisega seonduvate kuludega tasub end kurssi viia enne päikesepaneelidesse investeerimist. Olemas on ka individuaalsed, elektrivõrgust sõltumatud süsteemid, kuid kuna need eeldavad generaatorite ja akude soetamist, on nende hind paraku oluliselt kõrgem.

Eelistada tasub lokaalset ja kogemustega teenusepakkujat

Nii nagu ei tasu palgata teist keelt rääkivad alles ülikoolipingist tulnud juristi, on lood ka päikesepargi ehitajaga – oma investeering tuleks teha koos lokaalse müüja ja paigaldajaga, kellel on ette näidata edukaid referentse, kelle töö on kiire ja professionaalne ning kes oskab kohe vastata kõigile tekkinud küsimustele. Solar4you seisab oma kliendi kõrval algusest lõpuni ja teeb asju, nagu seadus nõuab: alustades dokumentatsioonist ja kooskõlastustest kohaliku omavalitsusega ning lepingu sõlmimisest energiaettevõttega kuni süsteemide paigalduse ja kasutusloa saamiseni.

Omades suurt laoseisu ning kiireid ja operatiivseid partnereid, paigaldab Solar4you pärast dokumentatsiooni kordaajamist päikesepaneelid vähem kui kahe nädalaga.

Risto Laani hinnangul tasub päikeseenergiaga liitumisele mõelda kõigil. „Seaduses on ette nähtud, et aasta-aastalt muutuvad uued majad aina energiatõhusamaks ning olemasolevate eramute puhul on päikesepaneelide paigaldamine lisaks igapäevaste kulude vähendamisele suurepärane võimalus tõsta oma kodu väärtust. Päikesepaneelide hinnad on muutunud aastatega soodsamaks, samal ajal kui paneelide võimsus aina tõuseb – ka see toetab positiivselt tasuvusaega. Võimsam paneel annab välja rohkem energiat ja võtab vähem ruumi.“

Tänapäeva tehnoloogia võimaldab jälgida päikesepaneelide tootlikkust nutiseadmest. Ühtlasi annab see ka võimaluse tuvastada kerge vaevaga süsteemi rikkeid ja probleeme ning harjutada oma tarbimist ümber energiasäästlikumaks.

Oma investeeringu maksumuse saad arvutada siin