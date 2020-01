Restorani- või kohvikupidaja parim partner – Enima

Restorani või kohvikut sisustades tekib omanikul sada erinevat muret. Enima aitab lahendada küsimusi mööbli valdkonnas.

Urban Bar Foto: Enima Trade

Tüüpiline olukord uue toidukoha loomisel või renoveerimisel on see, et avamistähtpäev aina läheneb ning pangakonto tühjeneb tohutul kiirusel. Pinged on suured. Siis muudab veel allhankija mingit olulist detaili, teinegi soovib vastuseid. Päevas tuleb kümneid kõnesid ja päringuid. Siin tuleb appi Enima Trade, kes võtab enda kanda mööbli ning sellega seotud osapoolte vahelise suhtluse (sisearhitekt, tellija, erinevad tarnijad jne). Omanikud saavad tegeleda sellega, et äri võimalikult kiiresti ja edukalt käima saada.

Miks peakski omanik iga päev paaniliselt mõtlema mööblile ja sisustusele? See on väga oluline, kuid vaid üks osa restorani- ja kohvikuärist. Enima suhtleb sisearhitektiga, lahendab tehnilised küsimused ja keskendub sellele, et luua toimiv, kõiki aspekte arvestav lahendus.

Võtmed kätte

Et kliendi elu oleks võimalikult mugav, pakub Enima projektijuhtimise teenust. Üheski etapis ei jäta nad klienti n-ö laokile. „See on võtmed kätte teenus. Meie ei ütle, et me metalliga ei tegele või LED valgusteid ei paigalda,“ selgitab ettevõtte juhatuse liige Indrek Reitsak.

Puit, mööbliplaadid, kilpmaterjalid ja sellega seonduv on see, mida Enima ise toodab ning lisaks on neil head koostööpartnerid ja allhankijad. Nii suudetakse komplekteerida klaasi, metalli, valgustust ja pehmet mööblit puiduga ning luua toimivaid mitmetest eri materjalidest koosnevaid lahendusi.

Enima keskendub lõppkliendi ja kõikide seotud osapoolte huvide esindamisele. Nad on nii-öelda diplomaadiks, kes filtreerib välja kõige olulisema, hoiab osapooled infoga kursis ning tagab soovitud tulemuse. Koormust võetakse vähemaks eelkõige tellijalt, aga ka ehitajalt, sisearhitektilt, köögitehnika tarnijalt, IT-süsteemi pakkujalt ja teistelt osapooltelt.

Parrot Minibar Foto: Anne Mai Pallo

Sisekujundaja leidmine

On siiski üks oluline osa kogu protsessis, mida Enima ise ei kata. See on sisekujundaja ja disaineri roll. Kui klient kasutab sisearhitekti abi või on tal endal selge nägemus sellest, milline soovitud lahendus olema peaks, siis saab Enima seda infot kasutades tööd alustada. Kui aga sisekujundajat või disainerit ei ole, siis võib Enima selle oma paljude koostööpartnerite seast leida.

„Me saame lahendada sisearhitektide ühe peamise murekoha, äärmiselt piiratud ajaressursi. Kujundaja ei pea meiega koos töötades süvenema kõikidesse detailidesse, ei pea kõiki sõlmpunkte ise lahti joonistama, kõiki üksikasju läbi mõtlema ja paberile panema. Teeme näiteks detailse tehnilise lahenduse tema eest, pakume välja erinevaid funktsionaalseid alternatiive“ toob Reitsak välja.

Taas on kliendi võit nii ajaline kui rahaline. Lõpuks on Enima ka see, kes vastutab kvaliteetse ja kasutajasõbraliku lõpptulemuse eest. Nende tugev insenertehniline teadlikkus tagab arhitektide usalduse ja annab neile vajaliku toe.

„Meil on viis inimest, kes teevad pidevalt mööblijooniseid, lisaks on meil kogemustega projektijuhid. Me teeme joonised alati 3D mudelitena, just siis tulevad joonestamise käigus välja vead ja uued võimalikud lahendused,“ räägib Reitsak ja lisab, et paljudel mööblijoonistel on kasutusel 2D lahendused ning näiteks nurkades ja ristumiskohtades ei tule 2D vaadetel ebakõlad välja. Tihtipeale tulevad need probleemid välja alles toote kokkupanekul või paigaldusel. 3D mudelist saab aga ka tootja, sisearhitekt ja klient igal hetkel näha, kuidas kogu lahendus töötab. Vajadusel võib Enima teha ka näidistooteid ja viimistluste näidiseid.

Keerulised lahendused

Ehkki Enima Trade asutati 2012. aastal on selle võtmeisikutel mööblitootmise kogemust juba aastakümneid. Nad on aastate jooksul sisustanud sadu kohvikuid, restorane, baare.

Lore bistroo Foto: Enima Trade

Kristjan Peäske , Leib restoran, Lore Bistroo Mulle meeldib Enima tööstiil, kus minu mõtetele ja soovidele pakutakse reaalselt toimivaid lahendusi, kusjuures osatakse juhtida tähelepanu nüanssidele, mis mööbli hilisemas igapäevakasutuses olulist rolli mängivad. Kasutatakse ja soovitatakse materjale ja tehnoloogiaid, mis on vastupidavad, mõeldud intensiivseks igapäeva professionaalseks kasutuseks.

„Meil on selle valdkonna suhtes suur kirg. Huvi sektori eripärade ja eriliste nõuete vastu. Me teame, mida sektoris tahetakse,“ alustab Indrek Reitsak.

Iga restoran või kohvik on unikaalne. Vahel esitatakse Enimale keerulisi väljakutseid. Meie roll on tuua välja erinevaid lahendusi ja need koos kliendiga läbi kaaluda. Reitsak toob näitena olukorra, kus arhitekti soov oli kasutada materjali, mis võib tekitada kasutamisel müra. Kliendi tähelepanu juhiti võimalikule kitsaskohale ning asendati materjal antud olukorda sobivamaga. Mõnikord on arhitekti poolt soovitatud materjalide maksumus oluliselt kallim kui alternatiivid, ka siis saab Enima pakkuda samaväärseid tooteid, mis on kooskõlas nii arhitekti nägemuse kui ka kliendi eelarvega.

Oleme leidnud viise, kuidas väga keerulisi lahendusi teha lihtsalt ja soodsalt. Võit eelarves on märkimisväärne,“ räägib Reitsak. Tihti on uue koha rajaja või vana koha renoveerija probleemi ees, et eelarve on kohe lõhki minemas. Enima saab siin aidata kulusid oluliselt kokku hoida võttes appi oskusliku kombineerimise erinevate valdkondade vahel.

Efektiivsus ja kiirus

Ettevõttel on oma tehas Harjumaal, Rae vallas, Järvekülas. Enima on näinud suurt vaeva, et muuta tehases toimuv võimalikult efektiivseks ja automaatseks. See võimaldab pakkuda veelgi paremat hinda ning lühema ajaga mööblilahenduse valmis teha.

„Eritellimuse peamine kuluartikkel on tööaeg. Meie konstrueerime mööbli 3D mudelina ja selle toel võtab kogu protsess oluliselt vähem aega. Julgelt võime öelda, et oleme kiirusesse väga palju panustanud. Ja ka sellesse, et kvaliteet selle tõttu ei kannataks,“ räägib Reitsak.

Et lahendus ka päriselt töötaks

Enima lähtub nii lõppkasutaja vajadustest kui ka funktsionaalsusest. Soovitud toote valmistamiseks ei oota me arhitektilt ja kliendilt põhjalikku teadmist funktsioonide ja tehnilise lahenduse kokkusobivuse osas. On arhitekte, kes ei ole tehniliste üksikasjade spetsialistid, vaid väga hea kunstilise tunnetusega. Nad ootavad mööblitootjalt tuge ja teadmisi, mis aitaks restoranile või kohvikule spetsiifilisi tahke ette näha ja nendega arvestada. Näiteks seda, kas sahtli sisse mahub see konkreetne nõu või kuidas oleks võimalikult mugavam ladustada söögiriistu või mis materjali kasutada kõrge kasutussagedusega pindadel. Pisikesed, aga olulised nüansid, mille märkamine muudab kliendi äri efektiivsemaks.

Targad lahendused

Erinevad IT-lahendused, mida Enima nii ettevõtte sees kui ka klientidega suhtlemisel kasutab, tähendavad taas seda, et projekti maksumus tuleb kliendile soodsam. Kaasaegne mõtteviis tagab ka selle, et Enima töötajad on kursis valdkonna viimaste trendidega ja suundumustega. Olgu selleks siis ekraanide, puutevabade lahenduste, automaatika üha massilisem kasutamine söögikohtades või muud nutikad lahendused.

„See, et meie tootmine on tark ja peaaegu täielikult paberivaba tähendab omakorda näiteks seda, et 3D pildilt saame meie välja lugeda ka kõik koostisosad, detailid ja furnituurid. Kui klient soovib kolme aasta pärast taas tellida, siis võtame vanad joonised ette ja saame kiiresti teha uued detailid. Meie mõtteviis on kaasaegsed lahendused ja nende kasutamine igal sammul,“ ütleb Reitsak.

Niisiis saavad nii klient kui ka erinevad tarnijad olla kindlad, et nende kõrval on Enima näol professionaalne partner. Koostöö käigus leitakse lahendused, mis aitavad vähendada kliendi jaoks kogu projekti maksumust. Restorani- või kohvikupidaja saab samal ajal keskenduda näiteks menüü kokku panemisele või töötajate koolitamisele. .

ORE restoran Foto: Enima Trade

Raul Uutmann , ORE Restoran ORE Restorani sisustuse valmistamisel andsime Enimale ette eelarve, mille juures kvaliteedis järeleandmisi teha ei tohi. Enima leidis meie poolt antud ülesandele lahenduse. Oskuslikult teostati sisearhitekti nägemus, tagati meie vajadustega arvestamine ning jäädi ette nähtud eelarve piiresse.

Restorani- ja kohvikupidajad, kes on kaalumas mõtet sisustada oma pindu võivad ühendust võtta aadressil info@enima.ee ja arutame koos läbi võimalikud lahendused edasiste sammude osas.