Eesti tudeng rabab tublisti tööd

Kaire Tero, Rimi personalijuht Põhitöö kõrvalt õppimine tõusuteel Sellist infot, kas meile tööle asuv noor on ka tudeng, meil paraku pole. Meil pole õigust seda küsida ning seepärast ei pea me selle kohta ka statistikat. Küll aga tuleb tõdeda, et noori on kaubandusse juurde tulnud. Võib vaid eeldada, et osa neist on samal ajal ka tudengid. Üldise trendina tooksin välja hoopis selle, et üha enam kogub populaarsust põhitöö kõrvalt õppimine. Kuna regulaarse sissetuleku tagamine on oluline, tehakse õpingud sageli täisajaga töö kõrvalt õppides. Viimase plussiks räägib ka see, et õppija saab lisaks koolitarkusele hea praktilise kogemuse. Töö kaubanduses pakub väga head võimalust hankida esimest tõsisemat suhtlemiskogemust. Kaire Tero, Rimi personalijuht

„Üliõpilaste töötamise sagedus, põhjused ja ajakasutusmuster näitavad, et töötamine on üliõpilaselu tavaline osa. Seetõttu on üliõpilaste töötamisele mõistlik läheneda pigem kui võimalusele mitmekesistada õppeprotsessi, selmet käsitada töötamist kui õppimisega võistlevat ebasoovitavat tegevust,“ seisab Praxise analüüsis.

Eesti üliõpilaste keskmine vanus on 26 aastat. See on sarnane Põhjamaadega, ent eristub paljudest Euroopa riikidest, kus keskmine vanus on veel 25 või alla selle, selgub analüüsist. Samas on Eestis õpingute toetamisel põhiliselt keskendutud n-ö tüüpilisele üliõpilasele (otse keskhariduse omandamise järel õppima tulevale noorele) ja arvestatud vähem teistsuguste õppurite vajadusi, tõi Praxis esile.