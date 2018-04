Eesti Raudtee vastane: Miprol oli eelis

Ainult tellijale

Eesti Raudteele vastu hakanud KMG Inseneriehituse juht Arno Elias kiidab riigikohtu otsust, millega liikus vaidlus uuesti ringkonnakohtusse.

Eesti Raudtee ja KMG Inseneriehituse kohtuvaidluses hinnangu andnud riigikohus saatis asja tagasi teise astme kohtusse , soovitades korralikumalt süüvida võimalikku huvide konflikti. Äripäev kirjutas veebruaris , et kallis liiklusjuhtimise hange ajas tülli Eesti Raudtee ja firma KMG. Nimelt läks töö KMG asemel teistest kordi odavama pakkumise teinud Soome firmale Mipro, mille hingekirjas on Kimmo Örn, kes sama hanke ettevalmistamise ajal Eesti Raudtees konsultandi rollis oli. Eesti Raudtee, Mipro ja Örn ise huvide konflikti ei näe, on seda tuliselt ümber lükanud.

Tema sõnul on tõendeid, et Kimmo Örn suunas juba kolm aastat tagasi kirjalikes raportites Eesti Raudteed edaspidi Miprot valima ja Eesti Raudtee ei ole Eliase sõnul salanud, et on Miproga aktiivselt suhelnud turu-uuringuid tehes. Samuti ütleb Elias, et riigifirma kohendas Miprole tingimusi, viidates Äripäeva artiklile, kus Eesti Raudtee endine juhatuse liige Toomas Virro ütles: „Langetasime lävendit, et Miprol oleks võimalik pakkuma tulla.“

Riigikohtu otsus on Eliase hinnangul oluline samm, et suuremahulistel, tehniliselt keerulistel ja spetsiifilistel hangetel püsiks aus konkurents ega tekiks huvide konflikti.

Küll aga ei mõista Elias kohtute arvamust, et pakkumuse hinda võib justkui põhjendada võimatute tehniliste lahendustega. Ta on kindel, et hanget auditeeriv Euroopa Komisjon suhtub teisiti. „Kaalume kohtule taotluse esitamist Euroopa Kohtult eelotsuse saamiseks seoses direktiivide tõlgendamisega,“ avaldas Elias.