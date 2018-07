Raadiohommikus: investor Toomase õppetunnid

Äripäev 08. juuli 2018, 16:00

Nädalavahetusel investeerimisfestivalil esinenud investor Toomas tegi kokkuvõtte enda enam kui 16 aasta pikkusest investeerimistegevusest. Hommikuprogrammis räägime Juhan Langiga investor Toomase olulisematest õppetundidest. Ajakirjanik Indrek Mäega teeme aga ülevaate investeerimisfestivalil peetud põnevamatest esinemistest.

11.00-12.00 "Äripäev eetris". Lõppenud nädala kuumemate teemade üle arutlevad Birjo Must, Marge Väikenurm ning Pille Ivask.

Stuudios on Aivar Hundimägi ja Indrek Mäe.

13.00-14.00 "Äritehnoloogia saade". Milliseid uusi teenuseid ja lahendusi saavad ettevõtted varsti turule jõudvas 5G mobiilsidevõrgus pakkuda ja kasutada, räägivad OÜ Flydog Solutions kaasasutaja Andri Laide ja Elisa Eesti tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli. Saatejuht Indrek Kald.

15.00-16.00 "Lavajutud". Esmaspäevased salvestused pärinevad Pärnu juhtimiskonverentsilt „Oma saar“. Sadekov Advokaadibüroo seeniorpartner ja Estonian Business Schooli korraline dotsent Urmas Arumäe räägib oma elu suurimatest vigadest. Notar Priidu Pärna sellest, et testamenti tegevad mehed ei tea, kui palju on neil lapsi. Seetõttu märgivad nad testamenti ühe lapse, kes nagunii peaks ka ilma testamendita pärima, et uued, kes DNAga tulevad, enam jaole ei saaks.

Teisipäeval.

7.00-10.00 "Hommikuprogramm". Stuudios on Eliisa Matsalu ja Indrek Mäe.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Saatejuht Kaspar Allik.

13.00-14.00 "Globaalne pilk". Saatejuht Priit Pokk.

15.00-16.00 "Eramaja ehitus"*. Saatejuht Lauri Leet

* kordussaade