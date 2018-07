Turismigigant tuleb Lätisse

Maailma turismituru liider TUI peab plaani Lätis kanda kinnitada - lätlaste tööportaalis CV-Online käib juba Balti riikidesse töötajate otsimine, vahendas ärileht Dienas Bizness.

Saksamaa börsiettevõte kinnitas ka Läti telekanalile LNT TUI Groupi laienemist Balti regiooni, täpsematest plaanidest lubati aga rääkida mõne nädala pärast.

Asjatundjate hinnangul on see Läti elanikele suurepärane uudis, sest lisab reisihuvilistele uued kauged ja eksootilised sihtmärgid - ja veel taskukohase hinnaga.

Reisikorraldajaid koondavale TUI grupile kuulub enam kui 30 riigis üle 300 hotelli, 6 lennufirmat, 14 kruiisilaeva jm. Ainuüksi Euroopas on ettevõttel üle 3000 müügiesinduse.

Oma üle 130 lennukiga on TUI grupp ka Euroopa suurim tšartervedaja. Dienas Bizness märgib, et just see asjaolu, et reisikorraldajal on oma lennukid, hakkab ilmselt negatiivselt mõjutama airBalticu äri.

Tööotsimiskeskkonna vahendusel otsib TUI praegu Balti piirkonda marketingijuhti, finantsdirektorit, müügijuhti jt.