E-residentsus võiks Eestist teha maailma parima ärikeskkonna

LeapINi juhi Allan Martinsoni sõnul võib Eesti tulevik olla just piiritaguste ettevõtete aktsepteerimine ning maailma pakutavate muudatuste ärakasutamine. Foto: Ivar Kuldver

Eesti tuleviku edu aluseks on e-residendid, kelle tegevuse soodustamisest võidavad nii avalik kui ka erasektor ning selle tulemusena võib Eesti isegi püüda maailma kõige atraktiivsema ärikeskkonna tiitlit, leiti Äripäeva raadio saates „Isemajandav Eesti“.

„Täna ostavad tööandjad üha rohkem tulemusi, mitte aega – vana mudel, et töötaja kuulub iga päev 8 tunniks tööandjale, on kadumas,“ kirjeldas Teenusmajanduse Koja nõukogu liige Ivar Veskioja praegust olukorda. „Üha populaarsemaks muutub mikroettevõtlus, Euroopa Liidus teeb tööd 162 miljonit vabakutselist ettevõtjat, olgu selleks siis Uberi juhid või IT-ettevõtjad – kõigil neil ettevõtetel on vaja kohta, kus end registreerida, kus maksusüsteem ja asjaajamine neid toetaks, kus makse saaks maksta mugavalt ja teenusepakkumine oleks vaba,“ viitas ka e-residente teenindava ettevõtte LeapIN juht Allan Martinson sellele, et Eesti tulevik võib olla just piiritaguste ettevõtete aktsepteerimine ning maailma pakutavate muudatuste ärakasutamine.