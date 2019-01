Kohtutäiturite kuldne ring asub Harjumaal

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja kantsler Kristi Hunt. Foto: Andras Kralla

Kohtutäiturite sõnul on suured käärid kohtutäiturite sissetulekus paratamatus, seadusemuudatused soosivad aga Tallinnas ja Harjumaal tegutsevaid täitureid.

"Kohtutäiturid on läbilõige ühiskonnast, kõik on erinevad," ütles kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja kantsler Kristi Hunt. "Ei ole meil kommunism, et kõik on ühepikkused ja ühesuurused," lisas ta.