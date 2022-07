Nädala lood: kinnisvara võib ka odavneda ja salapärane investor müüs Bolti aktsiaid

Greenpeace: Venemaa sõjaline okupatsioon Tšornobõlis kergitas tugevalt kiirgustaset

Greenpeace'i juhitud rahvusvaheline uurimisrühm on avastanud, et Tšornobõli tuumajaama ümbruse keelutsoonis on kiirgustase pärast Venemaa vägede lahkumist rajatisest järsult tõusnud.

