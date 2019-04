Eesti riik ei vaja tarbimislaenu

Eesti majandusel läheb endiselt hästi, kuid sellele vaatamata räägitakse aina tõsisemalt riigi võlakoormuse suurendamisest. Intressikeskkond on selleks tõesti soodne, kuid ilma mõistlike investeeringuteta on tegemist siiski vaid riikliku tarbimislaenuga, kirjutab SEB analüütik Mihkel Nestor ettevõtte nädalakommentaaris.

Mihkel Nestor Foto: Jaanus Lensment, Postimees/Scanpix

Rahandusministeeriumi värske majandusprognoos maalib seisust riigirahanduses vähemalt Eesti mõistes üsna sünge pildi. Kuigi majandusel on läinud viimastel aastatel väga hästi, on valitsus jõudsalt vähendanud riiklikke reserve ja suutnud riigieelarve viia selgesse miinusesse. Seetõttu peab riik järgnevatel aastatel kuludega toime tulemiseks võlakoormust juba paratamatult suurendama. Lisaks sellele on ametisse asuval uuel valitsusel selge soov enda valimislubadusi ellu viia, mitte vaid eelmiste valitsuste defitsiiti lappida, mis suurendab survet kulude kasvuks veelgi.