Ära priiska kauplemiskoha valikul

Investori jaoks on väärtpaberite hoiukoha valik sama oluline kui aktsia valik. Kui headel aegadel ei pane ehk portfelli omamisega kaasnevaid suuri teenus- ja haldustasusi tähelegi, siis raskel ajal löövad need tootlusesse tubli augu.

Eesti investoritele vast tuntumad kauplemisportaalid on börsifirma Interactive Brokers ning Lynx. Kuigi neid kutsutakse kauplemisportaalideks, siis kauplemine ei ole seal sugugi kohustuslik: saab teha aastas mõne tehingu ja tasapisi instrumente edasi hoida. Aga eelkõige võimaldavad need kasutada instrumente, mis sageli tavakontol kättesaamatuks jäävad, näiteks limiitordereid: kukub portfellis olev aktsia allapoole kindlaksmääratud summat, müüb programm selle automaatselt maha – ja vastupidi. Nii et investor-kaupleja ei pea tingimata ise protsessi sekkuma.

Pank või vaba platvorm?

Kauplemisplatvorme on ütlemata palju. Ainuüksi Euroopas on paljud pangad omale kauplemisplatvormi loonud. Nii nagu Eestis on seda LHV Trader, pakuvad sarnast teenust Skandinaavias näiteks Nordnet, Saxo Bank ja Saksamaal Sparkasse. See annab investeerimishuvilisele võimaluse nii-öelda kodupanka jääda. Miks need investoritel tihti esimesse valikusse ei liigu, on teenuse hind, mis kipub paraku võrdluses konkurentidest üksjagu kallim olema.

Kui palju Eestis näiteks LHV Traderit kasutatakse, seda ettevõte ei avalda. Küll aga ütles LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel, et see leiab populaarsust eelkõige hobikauplejate seas. "Mahu poolest kaubeldakse seal peamiselt aktsiate ja optsioonidega. Instrumentidest pole paraku võimalik midagi konkreetset välja tuua, kuna kauplejate fookus on üsna erinev. Pigem valitakse endale üks instrumendiklass, mis on endale peensusteni selgeks tehtud, ja sellega tehakse põhilised tehingud," ütles Pikkel.

See ei tähenda, nagu oleks kõik mugavad online-maaklerid automaatselt soodsamad. Investoril tasub enne konto avamist läbi mõelda, mis liiki instrumentidega ta tehinguid teha tahab. Laia aktsiavalikut pakub enamik maaklereid, aga ehk pole seal ligipääsu mõnele vajalikule eksootilisele riigile? Näiteks Interactive Brokersis on luku ja riivi taga Venemaa väärtpaberid. Kas raha kättesaamine võtab liiga kaua aega? Mõni teine on jälle oma optsioonivalikut piiranud. Kolmas ei lase enam ETFidele ligi.

Suurelt väljareklaamitud tehingutasudele võib lisanduda näiteks krõbe valuutavahetustasu, minimaalse tehingu nõue, kõrgem tasu just enda lemmikinstrumendile või veel midagi, mis kulud ebamõistlikult suureks ajab.