Mis on Tesla tootmise tegelik pidur?

Tesla Model 3 akutootmine on pudelikael, mille tõttu ei suuda ettevõte oma tootmiseesmärke täita, ütles Oppenheimeri analüütik Colin Rusch.

„Tegelik mure on seotud sellega, kui palju tingimustele vastavaid akusid nad suudavad toota,“ ütles ta ja lisas, et tema hinnangul on ettevõttel uue 2170 akuseeriaga kvaliteediprobleeme. 2170 on uus aku, mida leiab ainult Model 3 autodest.

„Arvan, et meil on 2170 seeriaga kvaliteediprobleemid, mis on seotud keemiaga. Meie hinnangul on see peamine pudelikael, mis takistab tootmist,“ lisas ta.

Teslal on viimasel ajal Model 3 tootmisega palju probleeme ning eesmärke pole suudetud täita.

Teisipäeval saatis Elon Musk oma töötajatele meili, milles rõhutas, et Tesla püüab Gigafactory tootmisvõimsuse saada 6000 autoni nädalas – seda juba juuni lõpuks. Seejärel hakatakse järjepanu sellele numbrile lähenema, lisas Musk.

Esimeses kvartalis tootis Tesla iga nädal veidi üle 2000 Model 3 auto.

Kui arvestada aga Tesla ajalooga, siis on ettevõttel vaja asjalikku tootmispartnerit, et taoliste numbriteni jõuda, ütles Kelley Blue Booki peatoimetaja Matt DeLorenzo. „Nad peavad kellegagi partnerluse sõlmima,“ ütles ta. „Kui tootmisvõimsus tõuseb 6000 autoni nädalas, siis on vaja tunduvalt rohkem inimesi ja paremat juhtimist. Muidu pole võimalik seda saavutada.“